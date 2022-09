Les bonnes affaires de Genesis: leur catalogue vendu à prix d'or

Selon le Wall Street Journal, ils viennent en effet de vendre à Concord les droits sur leur catalogue, en y incluant les disques solos de Phil Collins et ceux de Mike + the Mechanics, pour une somme estimée entre 335 et 375 millions de dollars. En y ajoutant les recettes des 150 millions d'albums écoulés, cela laisse un joli petit matelas pour une retraite peut-être pas très rock and roll, mais certainement confortable.