L'influenceur Jeremstar retenu en otage avec Sheryfa Luna en plein Paris: "La personne qui m'a enlevé était persuadée que j'étais pédophile"

"Aujourd'hui, j'en ai marre de fermer ma gueule et de garder ce silence sur ces choses que j'ai vécues en off et j'ai vraiment besoin de les partager avec vous", annonce l'influenceur Jeremstar dans une vidéo postée sur son compte Youtube. "On est sur des menaces de crime à mon encontre. Il y a plusieurs enquêtes qui sont ouvertes. Ce sont des choses dont je vis dans le secret depuis un moment. J'avais besoin de prendre du recul et de me sentir prêt à en parler. C'est assez violent, effrayant".

Jeremstar a été retenu en otage en plein Paris: "Une personne m'a sauté dessus, elle sortait de prison parce qu'elle avait posé une bombe à Paris et cette bombe avait été déjouée. C'est terrifiant d'être confronté à quelqu'un qui vous raconte ça et encore vous vous dites, 'est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est un déséquilibré', mais ce qui est devenu très flippant c'est que ça a dégénéré", confie-t-il.

Avant de poursuivre: "Cette personne était persuadée que j'étais un pédophile et que c'était vrai. Cette personne, avec des intentions de meurtre, était extrêmement menaçante et m'a bloqué sur un banc dans un endroit public en plein Paris, m'a empêché de partir pendant plus d'une heure, en m'accusant de choses horribles. Quand quelqu'un vous dit droit dans les yeux 'j'avais posé une bombe à Paris je voulais faire un bain de sang mais elle a été déjouée j'ai été incarcéré pendant une dizaine d'années', vous comprenez que vous avez à faire à quelqu'un qui évolue dans des sphères...".

Au cours de cette prise d'otage, Jeremstar était en présence de son amie Sheryfa Luna. "Je ne pouvais plus bouger de mon banc, à chaque fois, il devenait violent, je regardais Sheryfa", confie Jeremstar. "Finalement, vous réussissez à vous enfuir en partant en courant pour vous réfugier dans un restaurant et que tout le monde hallucine. C'était vraiment très choquant ! J'ai encore ces images, c'est une véritable agression, y a tout qui défile dans ma tête."