"Une terrible erreur": George Clooney fait une drôle de révélation sur ses enfants avec Amal

George Clooney n'est pas du genre à s'étaler sur sa vie privée. Mais quand il s'y met, c'est toujours avec un humour des plus piquants. Celui qui partagera prochainement l'affiche de Ticket to Paradise avec Julia Roberts a parlé de ses jumeaux lors d'une tournée promotionnelle.

Arrivés en 2017, Ella et Alexander sont déjà trilingues à 5 ans. Un choix risqué selon l'époux de l'avocate Amal Clooney. "Nous leur avons fait apprendre l'italien. (…) Mais Amal et moi, nous ne parlons pas italien. Nous les avons armés d'une langue avec laquelle ils peuvent nous nuire. Et nous ne savons pas vraiment ce qu'ils disent", a confié l'acteur qui possède une luxueuse villa au lac de Côme, hilare, sur CBS. il a également ajouté que son garçon est aussi un grand "farceur". Tel père, tel fils.