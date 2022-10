Accueil Lifestyle People "Je n’ai jamais gagné 25.000 € par mois" : Ascension, désillusion, condamnation,… Stéphane Pauwels raconte les Orages de sa vie Après un gros orage dans sa vie, l’ex-animateur vedette a toujours la dent dure. Confessions parfois intimes. Jean-Marc Gheraille Rédacteur en chef

©D.R.

Quatre ans. Quatre ans que Stéphane Pauwels, roi de l’audimat télévisuel et personnalité médiatique “grande gueule” et clivante comme on dit, a été zappé du paysage belge. À 54 ans, il a surmonté les orages de sa vie. Il a renoué le fil avec sa compagne Estelle qui lui a donné une...