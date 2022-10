"Je suis l'incarnation de ces problèmes, c'est très difficile à gérer": la cheffe Hélène Darroze évoque son poids

Ce vendredi, Hélène Darroze, cheffe très réputée, a été questionnée chez Jordan De Luxe sur la problématique qu'entretiennent beaucoup de cuisiniers avec la prise de poids. La cheffe a dès lors évoqué ses problèmes de poids.

Elle a affirmé que pour les cuisiniers, c'est compliqué de manger, goûter, en prenant et en perdant du poids. “Je suis l’incarnation de ça, c’est très difficile à gérer. Il faut goûter les plats, et je suppose que quand on est une femme, c’est peut-être encore plus difficile parce qu’on prend encore plus de poids”, confie-t-elle.

Pour contrer cette prise de poids, elle essaye d'adopter de nouvelles techniques dans son alimentation. “Là, je viens de mettre des trucs en place qui ont l’air de ne pas mal marcher. Maintenant, quand je goûte les plats (...) quand j’ai des ‘testing’ à faire, je les fais obligatoirement à l’heure du repas et à la place du repas.”

Elle, qui confie également avoir l'habitude de grignoter pour lutter contre le stress, ne veut pas se lancer dans un régime drastique. “Je suis trop gourmande, trop tentée, trop stressée de temps en temps aussi, mais là, j’ai une routine qui me va bien, ça commence à aller mieux”.

Son secret ? Entamer ses repas par une grosse salade verte. “Ça coupe l’appétit, je trouve que ça remplit l’estomac et après, on a moins faim.”