Dwayne Johnson, roi d’Hollywood, se paye “les experts” qui l’ont “conseillé”

"Il y a 20 ans, quand je suis arrivé à Hollywood, tous les 'experts' m'ont dit que je ne devais pas me faire appeler The Rock, que je ne devais pas aller à la salle de sport mais perdre du poids, et que je ne devais surtout pas parler de catch. On m'a dit : 'Si tu veux réussir à Hollywood, tu dois être comme les autres…' Ça ne m'a jamais convenu, la seule personne à laquelle je devais ressembler, c'était moi." Avant de conclure : "Je vous aime, les gars, et santé à la chose la plus importante que nous pouvons tous être : nous-mêmes." Les "experts" apprécieront.