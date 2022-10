"J'ai coupé tous mes cheveux": Britney Spears poste une nouvelle vidéo troublante (VIDEO)

Si, fidèle à elle-même, Britney Spears se pavane devant la caméra en esquissant des pas de danse topless devant la mer, c'est surtout sa légende qui interroge les fans. Libérée de la tutelle de son père, mariée depuis peu à Sam Asghari et de retour en musique avec le single Hold me Closer en duo avec Elton John, la popstar de 40 ans semblait aller mieux.Sauf que l'interprète d'Oops I did it again s'est débarrassée de sa longue chevelure blonde. En effet, avec une casquette visée sur la tête, elle écrit: "J'ai coupé tous mes cheveux... Je ne veux pas montrer encore".



Serait-ce une suite de l'affaire qui concerne ses deux fils Sean et Jayden (enfants qu'elle a eu avec son ancien danseur Kevin Federline) et qui ne veulent plus la voir? De nombreux fans pensent en effet qu'elle est retombée dans ses travers de 2007 où elle s'était rasée la tête dans un salon de coiffure suite à la perte de la garde de ses enfants. Et avait terminé en cure de désintoxication.