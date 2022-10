Brad Pitt accusé par son ex-femme Angelina Jolie d'avoir "étouffé un de leurs enfants et frappé un autre au visage"

Brad Pitt a démenti fermement les propos d'Angelina Jolie l'accusant de violence envers ses enfants. Son représentant a déclaré au magazine "Page Six", à l'origine de la divulgation de l'information, que les accusations étaient "complétement fausses".

Selon son ex-femme, l'acteur américain, alcoolisé, aurait "étouffé l'un des enfants et frappé un autre au visage". Il s'en serait ensuite pris à elle en la frappant avant de verser du vin et de la bière sur les enfants. Après les faits, Angelina Jolie aurait remis des photos de ses blessures au FBI et demandé le divorce tout en déposant une première plainte contre Brad Pitt pour maltraitance envers ses enfants.

Les accusations sont inscrites dans un nouveau document judiciaire dont le contenu a été rendu public le mercredi 5 octobre. Les faits se seraient produits en septembre 2016 au cours d'un vol entre la Californie et la France.

L’acteur assumerait la responsabilité de ses actions par le passé, mais continue de nier ces actes de violence envers sa famille.

Depuis leur divorce en 2016, les deux acteurs se disputent encore la garde des enfants.