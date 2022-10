"White Lives Matter": Kanye West fait scandale à la Fashion Week de Paris

Avec sa marque Yeezy, Kanye West clôturait la Fashion Week de Paris ce lundi. Après avoir accepté de défiler dans la boue pour Balenciaga, le rappeur avait organisé son propre défilé en parallèle de l'événement officiel afin de présenter sa nouvelle collection. Parmi elle? Un tee-shirt "White Lives Matter", qui fait évidemment écho au mouvement "Black Lives Matter" (les vies des noirs comptent) qui avait pris de l'ampleur lors de la mort de George Floyd. Un mouvement au sein duquel des milliers d'Américains se battent contre l'injustice sociale, contre les violences policières faites aux personnes noires et pour l'égalité de toutes les populations. En réponse à ce mouvement, White Lives Matter a été créé par les suprémacistes blancs en 2015.

Quand j'ai dit la guerre, ça voulait dire la guerre"

Provocation ou conviction de l'ex de Kim Kardashian? Polémique à la Fashion Week au final. La journaliste du magazine de mode Vogue Gabriella Karefa-Johnson, elle-même de couleur noire et assise au premier rang du défilé secret, est la première à avoir pointé du doigt ce slogan sur Instagram. Choquée, elle a dénoncé des tee-shirts d' "une pure violence". "Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'art ici". Kanye West lui a alors répondu sur les réseaux sociaux en prétextant qu'elle n'était pas une "bonne personne pour la mode". Avant de poster cette phrase: "WHEN I SAID WAR, I MEANT WAR", qui signifie "Quand j'ai dit la guerre, ça voulait dire la guerre". Le cliché de son t-shirt a ensuite été partagé par Candace Owens, proche de Donald Trump et connue pour ses positions très conservatrices.

"Tu es un tyran et une blague": Gigi Hadid tacle le rappeur

Face à cette haine (dont ce n'est pas la première fois pour Kanye West), le mannequin Gigi Hadid -soeur de Bella qui a fait sensation à la Fashion Week avec sa robe qui colle à la peau- a pris la parole sur les réseaux sociaux pour défendre la journaliste. "Comme si 'l'honneur' d'être invité à ton défilé devait empêcher quelqu'un de donner son avis? Tu es un tyran et une blague", a-t-elle écrit. "J'ai essayé de ne pas faire de la publicité à ce type, mais harceler une femme qui critique son travail ainsi est plus que ridicule selon moi, a-t-elle écrit. Si tu n'es pas capable de supporter la critique, surtout si elle est douce, nuancée, comme celle de Gabriella Karefa-Johnson, alors ne rend pas ton travail public. Ce comportement est immature".