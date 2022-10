Fanny Jandrain en deuil, elle a perdu son papa: "Il était mon pilier"

Triste nouvelle pour Fanny Jandrain, elle vient de perdre son père. L'animatrice de la RTBF a fait part de sa tristesse sur Instagram. En légende d'un cliché de son papa et elle, elle écrit : "Il était mon pilier, il était mon papa". Elle ajoute ensuite qu'il est parti hier dans la dignité.

Dans cette terrible épreuve, la partenaire de Thibaut Roland dans "On n'est pas des pigeons" peut compter sur le soutien des internautes. Ils sont nombreux à lui avoir présenter leur condoléances et à lui souhaiter du courage. Plusieurs personnalités ont également réagi. "Toutes mes condoléances Fanny à toi, ta maman, tes sœurs et toute la famille. Je pense fort à vous tous", a commenté Sandrine Corman. "Je pense fort à toi ma Fannette", a écrit Julie Taton, "Avec toi Fanny", a ajouté Maria Del Rio. "Ma chérie je pense fort fort fort à toi", a également commenté sa collègue de la RTBF Ophélie Fontana.