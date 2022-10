Hanouna attaqué à son domicile par quatre hommes armés

"Cet été, je le dis, voilà, on a failli se faire attaquer par des méchants qui voulaient s'introduire dans ma maison", a ainsi balancé Cyril Hanouna, jeudi soir, dans Touche pas à mon poste sur C8. Raymond, son ami et chroniqueur présent sur place avec l'animateur, donne un peu plus de précisions. "Des méchants, c'est quatre mecs cagoulés et armés en pleine nuit." Une histoire complètement folle puisque Cyril Hanouna et Raymond se seraient même enfermés dans la maison du trublion de C8, sans réseau téléphonique pour appeler à l'aide, après avoir aperçu ces mystérieux cambrioleurs sur les caméras de surveillance. Les malfrats ne savaient toutefois pas qu'ils se trouvaient au domicile du célèbre Baba. "Le problème, c'est que lui, ce n'est pas un footballeur, il n'y aura pas de rançon, il va se défendre", précise Raymond en faisant référence aux nombreux cambriolages qui ont eu lieu chez de célèbres footballeurs dernièrement.

Au final, plus de peur que de mal. "Il y a eu des consignes de données, baisser tous les stores, fermer toutes les portes, quand il y en a un qui est rentré il faut faire le tour de la maison, conclut Raymond. J'ai même mis un mec sur un mirador", plaisante alors Cyril Hanouna qui avoue avoir "oublié" d'appeler la police.