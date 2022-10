Il y a trois ans, Bilal Hassani a été victime de viol sous influence : "En faire une chanson a été affreux, mais au final ça m’a fait du bien"

Mais également cette soirée de 2019 qui a viré au cauchemar, celle où il a été victime d'un viol. "C'était en 2019. Avec une personne de mon cercle, quelqu'un à qui je faisais confiance, on est parti en soirée. Je suis rentré de cette soirée avec lui. J'avais bu deux-trois verres, mais je ne ressentais pas ce qu'on ressent quand on boit deux-trois verres. J'étais clairement sous l'influence d'une substance que je n'avais pas voulu prendre. J'ai commencé à avoir des black-out, des moments où je n'avais plus la mémoire. Je me réveillais et il se passait ce qui peut se traduire comme une agression sexuelle. C'était un viol. Je m'étais réveillé le lendemain matin. Il était dans mon lit. Je ne comprenais pas pourquoi. Et je me suis dit : Ne pose pas de questions, ne dis rien, avance, passe à autre chose."



Ce mauvais souvenir, Bilal Hassani l'explique dans "Quelle heure est-il", une chanson de son nouvel album. Il avait toutefois déjà parlé du sujet dans une autre chanson auparavant. "Dans 'Light Off', l'an dernier, je parlais d'une maison cambriolée. En fait, c'était mon corps. Mes fans ne comprenaient pas. C'est pour ça que j'ai décidé d'être clair. Je voulais faire une autre chanson dessus pour m'en débarrasser. L'enregistrement du titre a été affreux, mais ça m'a fait du bien."