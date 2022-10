Les révélations sur le prince Andrew se poursuivent: "Une femme différente dans sa chambre chaque soir"

Si les déboires judiciaires du duc d’York sont en toute logique derrière lui, les révélations à son sujet ne s'arrêtent pas pour autant. Pour rappel, le prince Andrew a trouvé un accord financier avec Virginia Giuffre, une femme qui l'avait accusé d'agressions sexuelles et qui avait affirmé avoir eu des rapports avec ce dernier alors qu'elle n'avait que 17 ans.

Aujourd'hui, un nouveau documentaire, “Prince Andrew: Banished” produit par la plateforme américaine Peacock, condamne un peu plus le prince Andrew. On en apprend plus sur sa personnalité et la manière dont il était vu par son entourage. L'ancien secrétaire de presse de la reine d’Angleterre, Dickie Arbiter, n'hésite pas à le qualifier "d'idiot". "Il y a toujours un avorton dans une famille, et Andrew était l’avorton de la famille royale britannique", affirme-t-il. Le journaliste Phil Dampier, un expert en royauté lui aussi interrogé, ajoute que celui que l'on considère comme le “fils préféré” d’Elizabeth II n'avait pas de grand problème si ce n'est son addiction au sexe. "Ce qu’on racontait lors des dîners, c’est qu’il ne pouvait pas garder son pantalon fermé", surenchérit le journaliste Helen Kirwan-Taylor.

Dans le reste du documentaire, Paul Page, un ancien officier de la protection royale, révèle avoir été choqué de voir autant de femmes défiler dans les appartements du prince Andrew. “Nous avions l’habitude de plaisanter en disant qu’il aurait dû installer une porte tournante dans sa chambre. Le nombre de femmes qui entraient et sortaient de là, c’était incroyable... (...) Une femme différente dans sa chambre chaque soir.”

Cela fait des années que le prince Andrew a été banni de toute apparition publique officielle. Face au scandale des accusations d'agressions sexuelles, il a également perdu ses titres militaires.