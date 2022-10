Christian Quesada, à nouveau incarcéré, se défend dans Touche pas à mon poste: "Arrêtez de mentir"

En liberté conditionnelle depuis mars 2021, l'ex-champion des 12 coups de midi sur TF1 a été arrêté le 27 septembre dernier pour ne pas avoir respecté une des conditions de sa libération comme le fait de "ne pas être actif dans la recherche d'un travail". Retour à la case prison donc, pour Christian Quesada (condamné à trois ans de prison par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour corruption de mineurs, détention et diffusion d'images pédopornographiques) qui devrait ressortir le 27 octobre prochain.

Vendredi dernier, Touche pas à mon poste a diffusé un nouveau témoignage de celui qui avait été écroué en 2019. "Je suis sous contrôle judiciaire que je respecte. Donc, arrêtez de fantasmer et de mentir […] sans arrêt sur le plateau de l'émission, a-t-il balancé. Je ne vais pas jurer sur la tête de mes enfants, je suis dans mon contrôle judiciaire, je respecte le moindre rendez-vous que j'ai." Christian Quesada s'en est ensuite pris au chroniqueur Gilles Verdez. "Je ne connais pas son nom à ce blaireau-là." Celui qui se défend d'être "un criminel" mais bien "un délinquant", semble minimiser les faits qui lui sont reprochés. "Pour l'inconscient collectif, pédopornographie, c'est vraiment des trucs, avec enfants attachés, etc. On en est quand même très éloignés."