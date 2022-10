"Je vous ai détesté à un moment donné": montée de colère de Christophe Dechavanne face à Michel Cymes

Samedi soir, Michel Cymes était l'invité de l'émission Quelle époque ! sur France 2, aux côtés de ses animateurs, Léa Salamé et Christophe Dechavanne. On pouvait notamment y voir le youtubeur Tibo InShape ainsi que Sandrine Rousseau, venus tour à tour discuter de leurs projets et de leur vie.

L'ancien médecin, avant de parler de son livre Rien n'est impossible : Mon histoire pourrait être la vôtre, décide de revenir sur ses propos tenus le 10 mars 2020. Sur le plateau de Quotidien, Michel Cymes a soulevé la colère de nombreux Français en comparant le coronavirus à une grippe: "c'est une forme de grippe qui est un peu plus cognée que la grippe. Mais ça reste une maladie virale comme on en a tous les ans", avait-il déclaré. Ces mots avaient été interprétés comme une sévère minimisation de la gravité de la pandémie faisant rage à l'époque. "Je ne comprenais pas parce que j'ai relayé des informations qui nous arrivaient de l'organisation Mondiale de la Santé, qui elle-même recevait des informations de la Chine, s'est-il alors justifié sur le plateau de France 2. On ne pouvait qu'essayer d'interpréter ce qu'on nous donnait".

Cette justification n'a pas eu l'air de suffire à Christophe Dechavanne, qui avait lui aussi considéré les propos de l'ancien médecin comme un manque de prise de sérieux face au virus, s'est agacé: "Je vous ai détesté à un moment donné, déclare-t-il. Et il se trouve que très, très, très proche de moi, j'avais quelqu'un que j'ai fui pendant plusieurs semaines, parce que, comme vous le dites, personne ne savait où on mettait les pieds". L'animateur a poursuivi en précisant la situation de cette proche à l'époque: "Elle était responsable d'un service Covid, elle travaillait comme une demeurée, elle avait les marques des masques sous les yeux comme ses collègues".

Christophe Dechavanne s'est ensuite adouci en expliquant que, selon lui, l'ancien médecin aurait fait un "déni médical", selon ses termes: "Je pense que vous n'êtes pas le seul à avoir véritablement pensé ça. Sauf que le dire à la télé, c'était, à mon avis et à l'époque… Je l'ai super mal pris, pardon, après, vous avez réalisé… J'imagine que vous avez saisi que les gens étaient un peu troublés", a-t-il déclaré, prenant la défense de Michel Cymes.

L'ancien médecin s'est néanmoins défendu et a réfuté les propos de Christophe Dechavanne en déclarant qu'il n'a jamais minimisé les symptômes du Covid". "On ne connaissait pas les complications que ça pouvait donner", a-t-il ajouté.