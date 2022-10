Amber Heard: sa nouvelle vie sous un faux nom en Espagne

Martha Jane Cannary. Voilà le nom qu'Amber Heard utiliserait désormais pour vivre incognito... ou presque. Le choix n'est certainement pas anodin, puisqu'il s'agit de celui de Calamity Jane, intrépide héroïne de l'Ouest. Mais c'est l'Espagne qui est le nouveau territoire de l'actrice américaine.

Amber Heard vit désormais à Costitx, village de 1300 âmes situé à Majorque et bien loin d'Hollywood. "Je l'ai aperçue plusieurs fois, mais je ne savais pas qui elle était jusqu'à ce qu'on me le dise. Elle se promène dans la rue, elle ne cherche pas à se cacher", a confié un villageois au sujet de cette nouvelle habitante pas comme les autres dans El Pais. L'ex de Johnny Depp s'y trouve avec sa fille Oonagh Page et logerait dans une villa cossue bien connue des locaux. Sa demeure appartient en effet à María Antònia Munar, ancienne présidente du Parlement régional. Cette sulfureuse figure politique a notamment été condamnée à 14 ans de prison pour corruption et détournement de fonds. Des photos d'Amber Heard en Espagne circulent sur les réseaux sociaux.