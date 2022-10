"C'est dur à regarder": la dernière vidéo du prince Harry marque les esprits

Chacun pour soi. Charles III s'est montré on ne peut plus clair : le présent de la monarchie britannique s'écrit sans Meghan Markle et le prince Harry. Les Sussex, de retour aux États-Unis, sont toutefois déjà sur le devant de la scène.

Tout récemment, le duc de 37 ans s'est entretenu avec les vainqueurs du WellChild Award par visioconférence. Les médias britanniques, friands d'analyses du langage corporel chez les têtes couronnées, ont rapidement mis une experte sur le coup. Selon Judi James, le voir ainsi est particulièrement "dur à regarder". La raison ? Son naturel et son empathie feraient le plus grand bien à "la Firme". "C'est dur de voir Harry et de ne pas regretter qu'il ne soit plus un membre actif. Il interagit et fait preuve d'empathie avec les autres, et il dévoile ses propres émotions avec un naturel déconcertant. Il est vraiment à l'aide avec les enfants, il les imite et s'adapte à eux pour créer de véritables liens", a-t-elle estimé dans The Express. Le prince Harry est le parrain de cette cérémonie depuis de nombreuses années.