Malaise: Kanye West a montré une vidéo porno aux représentants d'Adidas lors d'une réunion

Jusqu'où ira-t-il ? Kanye West est plus que jamais en roue libre et il enchaîne les frasques à vitesse grand V. Le rappeur, qui s'est mis une partie de l'opinion publique à dos en s'affichant avec un t-shirt "White Lives Matter", a encore choqué.

Cette fois, l'ex de Kim Kardashian est allé jusqu'à montrer des vidéos au contenu pornographique lors d'une réunion avec des gros bonnets d'Adidas. Le but ? Défendre son point de vue et ses intérêts. "Ce que vous ressentez désormais est un sentiment extrême d'inconfort, et c'est tout à fait le but, parce que quand quelqu'un vole les idées d'un homme, ses créations, c'est comme si vous voliez un enfant, ses idées sont comme ses enfants dans sa tête et vous les avez kidnappées", déclare un proche de Kanye West dans un documentaire publié sur YouTube ce lundi 10 octobre.

L'entreprise de sportswear et "Ye" se déchirent actuellement autour de la marque Yeezy. Le rappeur a sèchement critiqué la marque aux trois bandes et a ouvertement exprimé son désaccord avec les initiatives commerciales de cette dernière en son nom.