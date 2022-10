"À peine reconnaissable": Johnny Depp apparaît métamorphosé sur de nouveaux clichés

On dit que la moustache fait l'homme. Et à la vue des nouvelles photos du Pirate des Caraïbes, les internautes sont tentés de prendre l'adage au mot. Exit bouc et moustache, c'est un Johnny Depp rasé de près qui a été immortalisé dans les rues de la Grosse Pomme.

De passage à New York pour un concert, l'acteur de 59 ans est allé à la rencontre de ses fans et a signé quelques autographes. Mais son allure générale a beaucoup fait jaser sur Twitter. "Johnny Depp est à peine reconnaissable sans sa moustache et sa barbe", "Johnny Depp, si tu lui enlèves la barbe et la moustache, c'est Régine", "Johnny Depp c'est le cousin d'Axl Rose", ou encore "Johnny Depp à deux doigts d'être dans un biopic sur Brian Johnson, le chanteur d'AC/DC", peut-on lire sur le réseau social, entre moqueries et inquiétude.

L'Américain tourne actuellement le prochain film de Maïwenn. Il y campera le roi Louis XV ce qui explique certainement ce nouveau look mitigé.