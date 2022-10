Adrien, de “Mariés au premier regard” ouvre un restaurant à Charleroi : "Je me lance dans un nouveau projet"

En avril dernier, les téléspectateurs pouvaient assister au mariage d'Adrien et de Cinthia dans la version belge de Mariés au premier regard sur RTL-TVI. Malheureusement pour le Carolo originaire d'Ath, le courant n'est pas passé avec la jeune femme que lui prédestinaient les tests scientifiques des experts. Quelques mois après leur union, les jeunes mariés signaient déjà les papiers de leur divorce. "C'était une expérience surréaliste et j'en tire que du positif. Je n'ai aucun regret", explique Adrien qui n'a pas vraiment gardé de contact avec son ex-épouse. " On a beaucoup échangé dans le cadre du divorce et maintenant, on s'envoie juste un message pour se dire 'bon anniversaire'."

Célibataire, le commercial est toujours à la recherche de la femme de sa vie. Mais, en ce moment, c'est un autre projet qui l'anime. Avec deux de ses amis, Adrien a repris le restaurant de La Ruche Théâtre à Marcinelle. " Mes amis sont dans le domaine de l'Horeca et ont déjà tenu un établissement. En discutant, on s'est dit qu'un jour on ouvrirait bien un restaurant ensemble. Ce jour est arrivé ", explique le jeune homme qui ne se trouvera pas derrière les fourneaux mais au service en salle et au bar. Le lieu, dont l'ouverture est prévue pour début novembre, est en cours de rénovation. Le public du théâtre carolo et ses artistes y trouveront une cuisine traditionnelle française.

Enthousiaste à l’idée de démarrer cette nouvelle aventure, Adrien espère pouvoir compter sur la notoriété acquise grâce à l’émission de téléréalité pour attirer sa clientèle.