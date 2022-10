Couronnement de Charles III: ce cinglant coup bas envers Meghan et Harry

Le couronnement de Charles, aussi connu sous le nom d'"Opération Golden Orb" outre-Manche, aura lieu le 6 mai et non le 3 juin, soit sept mois après le décès d’Elizabeth II.

Nouvelle ère

"Le couronnement reflètera le rôle du monarque aujourd'hui et sera tourné vers l'avenir, tout en étant enraciné dans la longue tradition et la pompe de la monarchie" , a précisé le palais de Buckingham dans un communiqué publié ce lundi 11 octobre. Comme le rapportait l'AFP, la cérémonie devrait être plus courte, plus petite et moins dispendieuse, conformément au souhait de Charles d'une monarchie moderne et resserrée. Camilla, reine consort, sera elle aussi couronnée de manière officielle.

La date du 6 mai a toutefois de quoi étonner, puisque les suiveurs de la monarchie ont fait remarquer qu’il s’agit aussi de l’anniversaire d’Archie. Un choix éloquent quand on sait que les éventuels titres de prince et princesse des enfants de Meghan et Harry sont toujours en suspens. Le dernier règlement compte d'une interminable saga familiale ?