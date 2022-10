Voici le top 3 inattendu des plus belles célébrités selon la science

Cet été, alors que le procès qui déchirait Johnny Depp et Amber venait de battre son plein, il fut établi que l'actrice avait le plus beau visage du monde. Cette conclusion se basait directement selon la fameuse règle d'or. Ce nombre (1,618, NdlR), érigé pour la première fois par les Grecs de l'Antiquité, fait référence à une formule de proportions censée identifier le visage le plus parfait mathématiquement. Mais un nouveau classement vient rebattre les cartes.

Désormais, celle qui se hisse sur la première marche du podium est une personnalité un brin moins connue : Jodie Comer. Cette comédienne britannique de 29 ans campe le rôle d'une tueuse dans la série d'espionnage à succès Killing Eve. Elle remporte un score de 94.52% selon le ratio du "Greek Golden Ratio of Beauty Phi" grâce à son visage très bien proportionné. En seconde position, on retrouve l'incontournable Zendaya et c'est Bella Hadid qui brigue la troisième place. Beyoncé, elle, se retrouve quatrième.