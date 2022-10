17 ans, mannequin et influenceuse: la fille de la princesse Märtha Louise va participer au Bal des Débutantes

Entre le Bal des Débutantes et le gotha, c'est une histoire d'amour qui dure. Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, la princesse Louise d'Orléans, Maria-Aurélia de Liechtenstein... au fil des années, de nombreuses têtes couronnées ont foulé le sol de l'hôtel Crillon habillées par les plus grands couturiers. Cette année, les yeux du royaume de Norvège seront forcément tournés vers le Shangri-La Hotel de Paris.

Et pour cause. Le 26 novembre prochain, Leah Isadora Behn fera partie de la liste des nouvelles "Debs". Un grand moment pour la deuxième fille de la princesse Märtha Louise. À 17 ans, cette adolescente est déjà célèbre dans son pays... et sur les réseaux sociaux. Avec 92.000 abonnés sur Instagram et 3 millions de followers sur TikTok, ce mannequin est un véritable as du maquillage. La petite-fille du roi Harald V et de la reine Sonja a même été élue "meilleure influenceuse" de Norvège en briguant le "Vixen Beauty Award" à l'âge de 16 ans. Märtha Louise n'a pas fini d'être fière de sa fille.