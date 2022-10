Capucine Anav évoque sa relation avec le fils de Sarkozy: "J’étais la Tuche qui arrivait à l’Élysée"

La future maman et ancienne star de téléréalité est revenue sur cette idylle de deux ans, entre 2014 et 2016, avec le fils de Nicolas Sarkozy dans l'émission de Jordan De Luxe. " Les gens ont vu que c'était une relation sérieuse, mais au début il y avait des jugements. C'était la Tuche qui arrive à l'Élysée."

Aujourd'hui séparée de Louis Sarkozy et en couple avec un certain Victor, Capucine Anav éprouve toujours de l'affection pour le fils de l'ancien président de la République française. "Il s'est toujours hyper bien comporté avec moi. Je viens d'apprendre qu'il vient de se marier et je suis sûre que c'est avec une super fille avec qui je pourrais m'entendre. Lui pourrait s'entendre avec Victor. Entre nous, il n'y a plus d'amour, mais il y a beaucoup d'affection. Après, voilà, je pense que c'est compliqué, il y a trop de jalousie des deux conjoints…"

L'influenceuse garde toutefois un bon souvenir de ses anciens beaux-parents. Surtout de Carla Bruni. " Pour la première rencontre avec Nicolas Sarkozy, j'appréhendais beaucoup, avoue-t-elle. C'était un déjeuner chez Les Républicains. On m'a briefée, surtout mes parents. Parce que je suis très naturelle et très authentique, et il y a des choses qui peuvent sortir parfois… Mais c'est pour ça qu'on m'aime aussi."

Nicolas Sarkozy en personne l'a même interrogée sur la téléréalité. "Il m'a demandé comment ça se passait en me disant : 'Moi, je ne pourrais pas', conclut l'animatrice télé. Il m'a sauvée. Je me suis dit que si lui, le président de la République, aussi cultivé et brillant, ne me juge pas, qui a le droit de me juger ?"