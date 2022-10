"Digne de The Office": la séquence surréaliste entre Charles III et Liz Truss pour leur premier entretien

Il n'est pas roi depuis bien longtemps, mais Charles III compte déjà quelques séquences savoureuses à son actif. Après l'épisode du stylo plume lors de sa prise de fonctions, le roi a récidivé au moment de rencontrer la Première ministre britannique dans ses bureaux.

Ce mercredi 12 octobre, le fils d'Elizabeth II recevait en effet Liz Truss à Buckingham Palace comme le veut la tradition. Mais le protocole royal n'était pas forcément au rendez-vous. "Votre Majesté. C'est bon de vous revoir", entend-on dire la femme politique au moment de lui serrer la main. "De retour ! Mon Dieu, oh mon Dieu. Enfin bon...", s'est contenté de lui répondre un Charles III affable. La séquence n'est évidemment pas passée inaperçue. "Une scène digne de 'The Office' (...) Le meilleur du malaise politique et de la comédie pince-sans-rire", a notamment écrit l'universitaire Jennifer Cassidy. De là à penser que Liz Truss n'est pas la tasse de thé du roi, il n'y a qu'un pas...