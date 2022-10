Francis Cabrel est en deuil: “Tu vas tant me manquer, mon repère et mon soutien de toujours"

Alors qu’il est attendu les 1er et 2 novembre à Montreux pour la suite de Trobador Tour, Francis Cabrel est en deuil. Dix ans après son père, il a perdu sa mère mardi dernier. Denise, 90 ans, s’est éteinte dans le fief familial d’Astaffort.

Huit fois grand-mère et cinq fois arrière-grand-mère, c'est un modèle et un peu du ciment de la famille qui s'en est allé. On le constate à la lecture du message poignant que lui adresse la sœur de Francis Cabrel : "Ma beauté, mon repère et mon soutien de toujours, ma consolation, mon admiration, ma force et mon courage désormais, celui que tu as eu toute ta vie devant chaque épreuve, tu vas tellement me manquer, nous manquer… Il y aurait tant de choses à dire… Merci Maman".

Sur le profil Facebook de Philippe Cabrel, le frère cadet du chanteur, qui s’occupe du domaine viticole de la famille (Domaine du Boiron), les messages de condoléances et de soutien s’accumulent également.

Les funérailles de la mère de Francis Cabrel se sont déroulées jeudi, toujours à Astaffort où réside la famille.