Il y a-t-il du divorce dans l'air pour les Beckham ? Victoria Beckham met les choses au claire

Cet été, Victoria Beckham a fait une belle frayeur à ses fans. L'ancienne chanteuse est apparue sans son habituel tatouage en hommage à son mari. De fait, elle s'était fait tatouer les initiales de son époux, David Beckham, sur son poignet, mais a récemment décidé de les effacer définitivement. Une décision qui n'a pas échappé aux plus observateurs, qui en ont tout de suite déduit qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Très vite les rumeurs de divorce ont envahi la toile, au point que la principale intéressée a été obligée de réagir.

Récemment interviewée dans l'émission Today à New York, l'ex-Spice Girl a tout simplement expliqué qu'elle avait fait retirer le tatouage car elle ne le trouvait plus à son goût. Selon elle, avec le temps le dessin avait "bavé" et les lignes n'étaient plus "très jolies".

"J'ai ces tatouages depuis longtemps et ils n'étaient plus vraiment fins comme je les aime (...) Les médias ont commencé à spéculer, est-ce que j'étais sur le point de quitter mon mari ? Non, j'en avais juste marre de mon tatouage, c'est aussi simple que ça", a-t-elle expliqué. Des paroles qui rassureront les fans du couple qui s'est marié en 1999. Récemment, ils étaient d'ailleurs apparus plus unis que jamais lors du premier défilé de l'ex-Spice Girl à la Fashion Week de Paris. Très émue, elle avait pris son époux dans ses bras à la fin du show. La preuve que tout se déroule pour le mieux dans le meilleur des mondes entre les deux amoureux.