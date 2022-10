Kate Middleton serait prête à "tendre la main" à Meghan Markle lors de sa visite aux États-Unis

La princesse Kate prévoirait de résoudre ses soucis avec Meghan Markle lors de son prochain voyage à Boston avec le prince William, en décembre prochain, selon Us Weekly. En effet, une source proche a fait des révélations au magazine sur les intentions de la princesse de Galles à l'égard de sa belle-sœur.

"Une fois que les agendas de Kate et William à Boston seront bouclés, la princesse de Galles prévoit de tendre la main à Meghan dans le but de réunir les frères et de combler le fossé", a déclaré un proche de la famille royale, ajoutant que Kate Middleton pense que c'est ce que la princesse Diana et la reine Elizabeth II "auraient voulu".

"Harry et Meghan sont débordés avec leurs horaires chargés, mais Meghan est prête à faire un effort tant que les dates ne se heurtent pas", ajoute la source.

Kate et William devraient assister à la deuxième cérémonie annuelle de remise des prix Earthshot Prize à Boston le 2 décembre. Harry et Meghan seront quant à eux à New York pour assister au gala du prix Ripple of Hope de l'organisation Robert F. Kennedy Human Rights, à-peu-près au même moment.

Les tensions entre la princesse de Galles et la duchesse de Sussex seraient relativement vives depuis les accusations de cette dernière à l'encontre de Kate lors de son interview accordée à Oprah Winfrey. Meghan aurait même fait "fondre en larmes" Kate Middleton avant son mariage en 2018 avec le prince Harry.