Archive troublante : quand Jean-Pascal de la Star Academy "boufferait le string plutôt que le c**" de Jenifer

Samedi dernier, 21 ans après sa première saison, la Star Academy a fait son grand retour sur TF1. L'émission phare des années 2000 met en scène des candidats "futurs stars", qui sont là pour apprendre le chant et la danse et espèrent eux aussi avoir une aussi belle carrière que Jenifer ou encore Nolwenn Leroy. Le tout se passe bien évidemment au sein du mytique château de Dammarie-Les-Lys, rénové pour l'occasion.





Mais il y a peu, une séquence de l'émission a refait surface... On peut y voir Jean-Pascal l'agitateur et Jenifer la grande gagnante de cette première saison. Le Basque essaie de faire la cour à sa dulcinée Jenifer, mais de façon quelque peu maladroite : "Je kiffe ton string Jenifer". "Mon string ?", demande alors Jenifer. "Ah ouais je le trouve trop beau..." , s'exclame alors Jean-Pascal avant de terminer par un "Je te boufferais ton string plus que ton cul".











Des propos qui ne passeraient certainement plus à l'heure actuelle... Dans l'air #BalanceTonPorc.