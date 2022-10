Emmanuelle Seigner prend la défense de son mari, Roman Polanski : "Il est meurtri et le vit très mal, qu’on le laisse tranquille"

Emmanuelle Seigner, l'épouse de Roman Polanski, a accordé une interview exclusive à l'émission 7 à 8 diffusée sur TF1, dans laquelle elle prend la défense de son mari. Le réalisateur a été accusé par plusieurs femmes de viols et d'agressions sexuelles ces dernières années. Il avait déjà été arrêté et inculpé en 1977 après avoir été accusé d'avoir violé et drogué une adolescente de 13 ans.

Malgré tous ces faits, Emanuelle Seigner continue à soutenir son époux et demande même à ce "qu'on lui foute la paix". "Treize ans c’est jeune bien sûr, mais c’était une époque très permissive. Le rapport à l’âge a aussi beaucoup changé. À l’époque, on louait la lolita, on la célébrait. Donc moi, ayant commencé ma carrière de mannequin à 14 ans, ça n’était pas une histoire qui me choquait. Il se sent coupable vis-à-vis de nous", a-t-elle expliqué. Face à ces propos, la journaliste Audrey Crespo-Mara lui a alors demandé "si Roman Polanski ne se sentait pas coupable d'avoir couché avec une adolescente, ce à quoi Emmanuelle Seigner a répondu à l'affirmative. "Si bien sûr. D’autant qu’ils ont aujourd’hui de très bonnes relations. Ils s’échangent des e-mails. Elle n’en peut plus de ce statut de victime. C’est pour cela qu’elle demande l’abandon des poursuites."

Concernant les accusations portées par les autres femmes, la comédienne souhaite mettre les choses au claire. "Moi quand j’ai connu mon mari, toutes les femmes voulaient coucher avec lui, toutes les jeunes filles voulaient coucher avec lui, c’était un truc de dingue, c’était fou quoi. Il avait 52 ans, il avait l’air d’en avoir 30, il était un grand metteur en scène, donc il attirait énormément et je pense qu’il n’avait besoin de violer personne. La présomption d’innocence est aujourd’hui totalement bafouée", a-t-elle affirmé.

Enfin, elle a regretté le fait que la carrière de son mari soit aujourd'hui au point mort en raison de toutes ces accusations. "C’est affreux parce qu’il ne peut pas monter un film, on conseille aux acteurs de ne pas jouer dans ses films. Moi-même, je suis blacklistée en France. L’homme avec qui je vis, ce n’est pas du tout la personne dont j’entends parler. C'est un très bon mari et très bon père . Il est meurtri, il le vit très mal. Qu’on le laisse tranquille, que les gens s’occupent des vrais prédateurs, des gens qui sont un danger pour la société, qu’on lui foute la paix, s'est-elle exclamée.