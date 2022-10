Madonna, sanglée, inquiète sur TikTok: "Qu'est-il arrivé à Madonna?"

Madonna est très active sur TikTok et publie régulèrement du contenu sur son compte. La nuit dernière, l'interprète de "Like a Virgin", a publié une vidéo dans laquelle on peut la voir en corset noir et en robe noire étriquée qui est maintenue par des sangles de ceintures.

Que veut-elle faire passer comme message à travers cette vidéo? Difficile à savoir... La star se déhanche sur de la musique tout en faisant passer ses mains sur son corps... Un comportement provocant que la star a pour habitude d'adopter. Dans les commentaires, les gens n'hésitent pas à donner leur avis : "Je suis confus", "Tout va bien?" ou encore "Qu'est-il arrivé à Madonna ?".





La vidéo a quand même été vue par plus de 4 millions d'utilisateurs à travers le monde.