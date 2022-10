Selena Gomez et Hailey Bieber prennent la pose ensemble lors d'un gala: "La paix mondiale a été trouvée"

Coup de tonnerre chez les Beliebers, Selena Gomez l'ex-petite amie de Justin Bieber et Hailey Bieber, la femme de ce dernier, prennent la pose ensemble lors du gala annuel de l'Academy Museum of Motions Pictures, qui se déroulait ce samedi 15 octobre à Los Angeles.

Les internautes n'en croyaient pas leurs yeux hier sur Instagram... En effet, Tyrell Hampton a partagé sur son compte un cliché de l'ex-petite amie de Justin Bieber, Selena Gomez posant avec Hailey Bieber, la femme actuelle du chanteur.

Pour beaucoup de Beliebers, c'est comme cela que l'on nomme les fans de la star canadienne, les deux femmes étaient considérées comme ennemies. Et pourtant, ce week-end Selena et Hailey ont fait taire les rumeurs au monde entier, en posant ensemble lors du gala annuel de l'Academy Museum of Motions Pictures.

Les commentaires vont bon train : "Incroyable", "La paix mondiale a été trouvée" ou encore "Légendes".

Une relation tumultueuse entre Justin et Selena

Selena Gomez et Justin Bieber mettent un terme à leur relation en 2018, après plusieurs séparations et réconciliations. Tout de suite, les fans de Selena Gomez ont accusé pendant longtemps Hailey Bieber d'avoir volé Justin à Selena. Pour rappel, le chanteur canadien s'est marié avec Hailey Bieber un an seulement après sa séparation avec l'ex-star de Disney. Ce qui n'a pas empêché à de nombreux détracteurs de s'en prendre ces dernières années à la femme du chanteur.

Fatiguée d'être la cible des fans de Selena Gomez, le mois dernier, Hailey Bieber a tenu à remettre les choses au clair lors d'un podcast "Call Her Daddy" : "Vous n'êtes pas obligés de m'aimer, mais je crois qu'il peut toujours y avoir un respect mutuel entre les gens. Cela signifie que l'on ne peut pas toujours dire ce qu'on veut aux autres. Derrière l'écran, il y a une personne humaine avec un cœur et un cerveau, alors n'oubliez jamais que vos mots peuvent avoir un réel impact". Ce qui a entraîné par la suite une réponse de Selena Gomez sur les réseaux sociaux : "Ce sont des attaques horribles, dégoûtantes et injustes. On ne devrait jamais s'adresser à une personne de cette manière".

Simple coup de communication ou véritable réconciliation?