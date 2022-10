Madonna, Britney Spears, Kanye West: ces stars qui disjonctent sur les réseaux sociaux

Très active sur TikTok, le réseau social qui a le vent en poupe, avec Twitch, Madonna n'est pas passée inaperçue cette semaine. Elle a publié une photo d'elle non pas méconnaissable mais sanglée pratiquement de la tête aux pieds. Le tout en tenue sexy et en se déhanchant sensuellement sur une curieuse boucle "musicale". Lascive, elle termine par ce qui ressemble à un discret doigt d'honneur. Shocking ? "Madonna a toujours été comme ça pourquoi changer, elle est bien comme elle est, même si cela choque elle s'en fout", commente une internaute, tandis qu'un autre intervenant souligne: "Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, cette femme reste une star !!". D'autres s'interrogent : est-ce bien Madonna que l'on voit à l'écran ? "C'est pas possible", peut-on lire dans certains commentaires.

"J'en ai rien à f***"

Ce n'est pas la première fois, loin de là, que la reine de la pop fait "scandale" sur les réseaux sociaux. Il y a deux ans, elle était apparue, à 61 ans, seins nus sur Instagram. Une publication accompagnée d'un message à l'attention de ceux qui seraient choqués : "Pour ceux qui seraient offensés d'une quelconque manière par cette photo, je veux que vous sachiez que je suis diplômée de l'Université du J'en ai rien à f***. Merci de venir à ma cérémonie des diplômes. Promo 2020".

Elle avait déjà tenté l'expérience en 2015, toujours sur Instagram, mais la photo extraite d'un livre qui lui est consacrée (Sex) a été immédiatement retirée par les modérateurs, ceux-ci refusant les scènes de nudité partielle ou totale.

À plusieurs reprises, la chanteuse a déjà vu ses comptes sur les réseaux sociaux suspendus pour avoir publié du contenu jugé déplacé.

Britney Spears en roue libre

Madonna disjoncte ? Si tel est le cas, elle est loin d'être la seule. Britney Spears figure parmi les autres abonnés à la provocation sur les réseaux sociaux, même si elle s'en défend. Libérée depuis l'an dernier de la tutelle qui pesait sur elle depuis 13 ans, elle poste régulièrement des photos d'elle partiellement ou entièrement nue. Caprice de star ? Pétage de plombs ? Elle s'était expliquée dans un message publié en mars dernier : "Ok les gens… Je montre mon corps en Polynésie française car je suis une femme rebelle et libre !" Voilà qui est dit.

Britney Spears est aussi une adepte du “j’y suis, j’y suis plus”. Elle quitte régulièrement les réseaux sociaux ou remet les siens à zéro sans pour autant annoncer un nouvel album ou une autre nouveauté, ni être purement et simplement bannie. Rihanna, en revanche, a vu son compte Instagram purement et simplement supprimé en 2014 après avoir posté une photo où l’on voyait ses fesses. Il a été dit par la suite qu’il s’agissait d’une erreur commise par Instagram…

Adèle sous surveillance rapprochée

Adèle, elle, a été sanctionnée par Twitter après avoir posté des tweets alors qu'elle avait manifestement un peu trop forcé sur la bouteille. C'était en 2015. Le compte de la chanteuse avait été suspendu. Pour mettre fin à ces frasques, son équipe l'avait privée de réseaux sociaux. Mais Adèle avait manifestement plus d'un tour dans son sac. Elle avait créé un compte secret qu'elle a révélé lors d'un de ses spectacles : "J'étais sur Twitter hier soir, ils ne savent pas que j'ai un compte twitter secret, enfin maintenant si. Je parle bien sûr de mon équipe de management. Je n'étais plus autorisée à me connecter dessus car j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas plus d'une fois." Depuis, son équipe veille au grain. Ils sont trois à valider au préalable toute publication sur ses réseaux sociaux.

Kanye West et les conservateurs

Autre habitué des frasques en tous genres sur les réseaux sociaux : Kanye West. Le rappeur est régulièrement sanctionné par les plateformes pour des dérapages nettement moins drôles que ceux mentionnés ci-dessus. Outre ses messages agressifs adressés à son ex-femme Kim Kardashian et la famille de celle-ci, ce sont des propos antisémites qui ont conduit Twitter et Instagram à sévir à son encontre. Des publications, notamment adressées à Puff Daddy, ont récemment été supprimées et la star a été bannie (temporairement) de ces deux plateformes.

Depuis, le rappeur s'est mis en tête d'acheter Parler, un réseau social très prisé des conservateurs aux États-Unis. "Dans un monde où les opinions conservatrices sont jugées controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement", a-t-il fait savoir. Lors de l'assaut donné contre le Capitole à Washington par les partisans de Donald Trump dénonçant une manipulation de l'élection présidentielle américaine, le réseau social en question avait été banni par Apple et Google, puis par Amazon.

Marcel Desailly sans filtre

Dans un genre plus léger, on se souvient aussi de l'entrée fracassante de Marcel Desailly sur Twitter et Instagram en 2016. Le Bleu, champion du monde devenu consultant sportif, avait à l'époque inondé ses comptes de vidéos plus improbables les unes que les autres. "C'est frais et propre ! Cela peut paraître un peu archaïque, mais tout est spontané et il n'y a aucune organisation ou aucun business derrière cela", avait-il confié au Figaro avant de confesser que "ma femme et mes enfants sont horrifiés par mes messages, mais moi ça m'amuse".

Il s’est nettement calmé depuis, même si quelques perles passent toujours entre les mailles du filet.