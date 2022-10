"Magique": la femme Bruce Willis donne de ses nouvelles dans une vidéo terriblement touchante

Le sourire malgré la maladie. Acteur mythique, Bruce Willis a vu sa carrière bouleversée par son aphasie. À 67 ans, l'éternel John McClane n'était plus capable d'apprendre ses textes à cause de ce trouble du langage. L'acteur, voué à une retraite anticipée, peut toutefois compter sur sa famille.

Emma Heming Willis, son épouse depuis 2009, a partagé une vidéo désarmante sur les réseaux sociaux ce 17 octobre qui le prouve. "Ici, nous ne croyons pas à la perfection, mais notre été 2022 était assez proche de ça. Pour dire vrai, c'était magique", a-t-elle écrit sur son compte Instagram. On y voit Bruce Willis dans la plus stricte intimité, profitant de moments complices avec ses filles Evelyn Penn et Mabel Ray, et de la nature majestueuse qui entoure la maison familiale. La séquence qui transpire le bonheur a été visionnée plus de 400.000 fois et a fait fondre les internautes.