Prince Harry: Charles III pourrait débourser une somme XXL pour acheter son silence

Il y a deux choses qui font trembler Buckingham Palace. Le documentaire Netflix des Sussex et les mémoires d'Harry. Si la série s'annonce d'ores et déjà édulcorée en raison du décès d'Elizabeth II, la biographie du prince devrait tenir toutes ses explosives promesses.

La monarchie contre-attaque

L'ouvrage, dont les droits ont été obtenus par Penguin Random House, apportera un éclairage tout à fait inédit sur toutes les polémiques qui émaillent l'actualité de la famille royale britannique. Et c'est justement ce qui inquiète Charles III. "Je pense qu'en coulisses, des pressions ont été exercées sur Harry pour, soit annuler livre ou au moins le caviarder", estime pour sa part Katie Nicholl, auteure de The New Royals : Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown. Le nouveau roi redoute notamment les passages qui concerneront Camilla Parker Bowles. Il se murmure même que Charles pourrait priver Meghan et Harry d'accès à son couronnement le 6 mai prochain si les attaques sont trop frontales. Mais l'ancien prince de Galles pourrait adopter une tout autre stratégie.

20 millions de dollars. Telle est la somme mirobolante qu'il lui faudrait débourser pour acheter le silence de son fils. Elle correspond au montant des avances perçues par Harry pour prendre la plume. Selon l'expert royauté Tim Bower, les mémoires sortiront aux alentours du mois d'avril 2023 avec un nouveau chapitre entier dédié aux funérailles de la reine. À moins que Charles III ne prenne définitivement les choses en main.