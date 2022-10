Britney Spears se met encore à nu et choque ses fans

Elle n'a pas froid aux yeux mais commence à se faire critiquer par ses propres fans...

Britney Spears s'est une nouvelle fois affichée nue sur les réseaux sociaux - ici en l'occurrence Twitter. La star pose nue dans son lit, couvrant ses parties intimes avec sa main ou sa jambe.

Outre la pose, le commentaire de la chanteuse choque également. "J’ai une première pour un film cette semaine: 'The Legislative act of my pussy'". On vous épargne la traduction...

Du côté de sa communauté, on commence à ne plus apprécier les écarts de l'ex de Justin Timberlake. "Vous avez des enfants et vous ne pensez pas à eux", peut-on notamment lire dans les commentaires en bas de la publication.