Jean-Pascal révèle le cachet qu'il demandait pour un éventuel retour à la Star Ac': "Je ne vous cache rien"

Ça ne s'est pas fait", avait-il récemment expliqué sur la chaîne Twitch LaBeamTV au sujet de sa participation à la nouvelle mouture du programme de TF1. "On en a parlé pendant plusieurs mois. On a dit 'Tiens, le rôle de CPE (Conseiller principal d'éducation au sein du château)'. Ce n'est pas bon. Puis je devais animer avec Karima Charni dans le bus. Ça ne s'est pas fait. Puis on m'a dit 'Y'a rien, on le fait pas'. Puis, on m'a dit 'Tu vas venir un dimanche, rendre visite?' J'ai dit: 'Je viens visiter quoi ? Le château, c'est nous qui l'avons fait, je ne visite pas mon château. C'est ou je viens bosser, ou je ne viens pas.' Quel intérêt ? Et en plus, ce n'est pas payé."

Le chroniqueur de T ouche pas à mon poste balance alors la grosse somme qu'il a demandée pour apparaître dans le programme. "'Imaginez : je viens un dimanche, c'est quoi la tarification ? C'est un job, c'est une pige? Si vous nous faites venir, ce n'est pas pour enfiler des perles, c'est parce que ça va fonctionner", révèle le célèbre agitateur de la Star Ac' 1, qui a tout de même tenté de négocier une rémunération en échange d'un passage au sein du château de Dammarie-les-Lys, a-t-il dit à Télé-Loisirs. "'Non, il n'y a rien de prévu'", lui aurait alors répondu la production de l'émission. "Donc, moi, j'ai dit : 'Ou je viens tous les dimanches et c'est 2 500 balles par dimanche, ou je viens une seule fois et c'est 5 000 !' Je ne vous cache rien", conclut J-P, dont la proposition aurait été refusée, faute de budget. "Est-ce qu'ils ne les avaient pas ? Est-ce qu'ils ne voulaient pas que je vienne parce que je bosse avec Cyril (Hanouna, NDLR) ? Moi, je choisis Cyril !"