La drôle de réponse de Charles III, interrogé sur son âge par un enfant lors d'une visite officielle

Le roi du flegme. C'est un fait bien connu : la reine Elizabeth II et le prince Philip ne manquaient pas d'humour. Désormais installé sur le trône, Charles III perpétue la tradition à sa façon.

Adieu les coups de sang et le "stylogate", l'ancien prince de Galles est manifestement bien plus détendu et à l'aise dans son rôle. Ce mardi 18 octobre, le souverain était attendu du côté Walthamstow, à l'est de la capitale, afin de visiter les locaux de "Project Zero", organisation caritative consacrée à l'engagement des jeunes et à leur inclusion sociale. Là, Charles III a été invectivé par un garçon curieux de connaître son âge. "Tu as une idée, tu as une idée...", a-t-il répété avec nonchalance pour se tirer de cette épineuse situation.



La séquence, filmée, a fait le bonheur des badauds et a rapidement fait le tour de la Toile. Le nouveau roi fêtera son 74e anniversaire le 14 novembre prochain.