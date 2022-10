Meghan Markle traitée comme une "bimbo": de sulfureuses photos refont surface

Meghan Markle a sorti un nouvel épisode d'Archetypes, sa série de podcasts disponible sur Spotify, et elle s'y épanche sur ses débuts d'actrice. L'épouse du prince Harry déplore notamment le fait d'avoir été "objectifiée" lorsqu'elle faisait le mannequin pour l'émission de télévision "Deal or No Deal", version locale de "À prendre ou à laisser".

"Je savais que j'étais tellement plus que ce qui était objectivé sur la scène. Je n'aimais pas me sentir obligée de n'être que belle. Avec peu de fond. Et c'est ce que j'ai ressenti à l'époque en étant réduite à cet archétype spécifique, le mot 'bimbo'", a-t-elle confié à Paris Hilton, son invitée du jour. "Je ne me sentais pas intelligente", a ajouté la Californienne de 41 ans durant l'émission.

Comme d'habitude, cette sortie médiatique a été vivement critiquée par les détracteurs de la duchesse, qui y voient une forme d'hypocrisie. Certains internautes n'ont pas manqué de diffuser de sulfureuses images de l'actrice avant sa rencontre avec le prince Harry pour donner du poids à leur argument. "Il semblerait bien que sa dignité avait un prix lorsqu'elle cherchait à devenir célèbre, car personne n'a braqué un pistolet sur sa tempe pour qu'elle accepte ces rôles", a notamment pesté un utilisateur sur Twitter où les commentaires ont rapidement fusé.