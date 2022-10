Miss Belgique célibataire à la suite des infidélités de son compagnon: "Pas question de poursuivre cette imposture"

"C’est terrible de ne pas m’être rendu compte plus tôt de son infidélité, déclare Céline Van Ouytsel à Het Laatste Nieuws.

Quand j’ai dit qu’Andreas était l’homme de ma vie, je le pensais vraiment. Mais il avait clairement un agenda différent. Ça fait mal de découvrir que votre relation est basée sur un mensonge. Mais poursuivre cette imposture : pas question !"

Pour rappel, il y a un an, la jeune femme de 26 ans révélait sa relation avec ce dentiste de 29 ans. "C'est l'homme de ma vie", expliquait-elle au même journal flamand. Miss Belgique 2020 est donc à nouveau un cœur à prendre après la double vie que menait son homme. " Quand j'ai moi-même tout appris, je ne pouvais plus poursuivre notre relation. J'ai fait mes valises et je suis partie".