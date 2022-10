"2% de chances de survie": Matthew Perry raconte qu'il a frôlé la mort

Les conséquences d'une vie d'excès et d'addictions.

Friends, Lovers and the Big Terrible Thing

. Tel est le titre de l'autobiographie de Matthew Perry. S'il comporte évidemment un clin d'oeil à la série culte, il rappelle aussi que l'acteur et le facétieux Chandler Bing sont deux personnalités bien différentes.

"Personne ne survit à ça"

C'est un fait bien documenté : l'Américain a longtemps souffert de problèmes d'alcool et de toxicomanie. Des démons qui sont surgis dans le sillon du succès planétaire de Friends dans les années 1990. Ce que l'on savait moins, c'est que Matthew Perry était à deux doigts de perdre la vie. "Les médecins ont dit à ma famille que j'avais 2 % de chances de survie. On m'a mis sous une machine ECMO, qui s'occupe de la respiration du cœur et des poumons. Ça s'appelle un 'Ave Maria'. Personne ne survit à ça", a-t-il confié dans People.

Sur la poignée de patients traités ce jour-là, l'acteur sera pourtant le seul à vivre. Il avait alors 49 ans et avait dû subir une perforation gastro-intestinale pour surconsommation d'opioïdes.