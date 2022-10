Accueil Lifestyle People "Gotha", le nouveau magazine des têtes couronnées Hebdomadaire, l’émission va emmener les téléspectateurs dans les coulisses des royautés. Rencontre avec Patrick Weber, son présentateur. Aurélie Parisi Journaliste Médias ©Fred Guerdin

Les têtes couronnées font leur retour sur la RTBF dans une émission mensuelle et moderne qui leur est totalement dédiée. À partir de ce vendredi, sur La Une, Gotha fera le tour des monarchies européennes et mondiales avec trois mots d'ordre : explorer, décrypter et divertir. À ses commandes, les téléspectateurs retrouveront le spécialiste des royautés Patrick Weber. "J'attends cette émission depuis longtemps. Je trouvais...