"J'en suis fière", "Relation chaleureuse", "Un exemple de leadership féminin": Meghan Markle évoque la Reine Elisabeth

Meghan Markle s'est confiée en long et en large et a évoqué sa relation avec la Reine Elizabeth.

Au départ, Meghan Markle devait exposer ses nouveaux projets au magazine Variety. Mais suite au décès de la reine, la duchesse de Sussex a accepté de réorienter son long entretien sur la famille royale. Elle a cependant demandé d'attendre pour que sa période de deuil soit passée.

Meghan Markle ne tarit pas d'éloges à propos de la défunte reine. Elle se sentait reconnaissante d'avoir pu passer du temps aux côtés de la Reine. “C’était tellement beau de voir l’héritage que sa grand-mère (ndlr: de Harry, son époux) a pu laisser derrière elle. Tout cet amour autour d’elle. Elle est un exemple brillant de leadership féminin. Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu passer du temps avec elle et apprendre à la connaître. Bien sûr, le deuil est une période compliquée, mais Harry tente de rester optimiste, il me dit souvent: ‘Maintenant, elle est avec son mari’”, commente-t-elle.

Meghan Markle se souvient de son arrivée royale et de sa relation avec la reine. “Je me souviens à quel point c’était extraordinaire. Je me sens très chanceuse d’avoir pu vivre ça. Je suis aussi très fière de pouvoir dire que j’avais une relation chaleureuse avec la souveraine."

Stop à la vie d'actrice

Par ailleurs, Meghan Markle a confié qu'elle ne comptait jamais reprendre sa carrière d’actrice. "C'est terminé pour moi. Je n'ai aucune intention de redevenir actrice", confie celle qui est toutefois heureuse de voir un documentaire retraçant sa vie avec Harry arriver sur Netflix. “C’est agréable de pouvoir confier notre histoire à quelqu’un: une réalisatrice chevronnée dont j’admire le travail depuis longtemps".