Les conseils déconcertants de Meghan Markle à l'actrice qui l'incarnera dans le futur

Nouvel entretien-fleuve. Après des interviews pour Vogue ou encore The Cut par le passé, Meghan Markle a décidé de prendre la parole dans les colonnes Variety. L'occasion d'aborder son rapport conflictuel avec le cinéma.

Trouver les "dimensions"

"J'en ai assez. J'imagine qu'il ne faut jamais dire jamais, mais je n'en ai aucune intention" . Voilà la réponse de l'épouse du prince Harry quand on lui demande si un retour à Hollywood est à l'ordre du jour. Pour autant, la duchesse de Sussex n'hésite pas à distiller ses conseils à celles qui pourraient être amenées à l'incarner dans le futur. "J'espère qu'elle trouvera la douceur, l'espièglerie, et le rire en préparant le rôle. L'humour aussi. J'espère simplement qu'elle trouvera les différentes dimensions" , a-t-elle déclaré. "Elle pourra m'appeler !" , a-t-elle tenu à préciser. Volonté de contrôle, narcissisme ou simple politesse ? Le débat est déjà lancé.

Au sein du Commonwealth, cette sortie n'a pas manqué de faire grincer des dents. "Elle se rend la vie dure" , a ironisé la journaliste australienne Allison Langdon. "Attendez. Donc, elle est en train de nous dire : 'Quand quelqu'un jouera mon rôle, je vais l'assister pour lui faire comprendre qui je suis et comment s'y prendre ? ", a-t-elle ajouté avec acidité. L'actrice qui héritera potentiellement du rôle dans The Crown est d'ores et déjà prévenue.