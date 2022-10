Mademoiselle Luna, seins nus, pour la journée mondiale contre le cancer du sein

"Aujourd'hui c'est la journée mondiale de la lutte contre le cancer du sein…, écrit ainsi Mademoiselle Luna -qui lutte depuis un an contre son cancer- sur Instagram, en légende de la photo où elle dévoile sa poitrine cachée notamment par les mains des deux autres ambassadrices Think Pink dont la journaliste de la RTBF Ophélie Fontana (marraine de l'association) . Plus que jamais je suis fière d'avoir partagé mon parcours depuis bientôt 1 an… j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnées chaque jour avec leur amour et leur bienveillance… c'est un chemin de vie remplis d'embûche mais au bout du tunnel la vie est encore plus belle… pleins de courages à toutes celles et ceux qui passent par là."

La DH l'avait d'ailleurs suivie cet été à Tomorrowland où la DJ revivait après son combat.

Pour aider l'association Think Pink, il est possible de faire un don via https ://www.think-pink.be/fr/Aidez/Don.