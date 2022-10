Voici le prix affolant de la tenue que Jenifer portait pour la Star Academy

Samedi dernier a marqué le grand retour de la Star Academy sur TF1. Une émission que beaucoup attendaient avec impatience et pour laquelle les petits plats avaient été mis dans les grands. De fait, plusieurs artistes avaient fait le déplacement pour cette première soirée très spéciale. Jenifer, la première gagnante du concours de chant, était bien entendu de la partie. La chanteuse était venue performer sur scène un petit medley de ses plus grands succès et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est parvenue à capter tous les regards.

De fait, Jenifer avait choisi pour l’occasion une tenue très voyante. Grande amatrice de mode, elle a habitué ses fans à ses tenues originales et recherchées et n’a pas fait exception ici aussi, puisqu’elle avait décidé de porter un total look fuchsia. Une robe courte à dos nu de la maison de couture Valentino, vendue à 2 900€. Elle avait également opté pour des collants fuchsia à 130€ et à des escarpins très particuliers, en cuir à plateau Discobox avec un talon de 180 mm, qui sont vendus à près de 950€. Vous l’aurez compris, au total si vous souhaitez copier ce look très osé, vous devrez débourser la somme exorbitante de 3 980€

Sur Instagram, Jenifer partagé une photo de ladite tenue et n’a pas caché son admiration pour la maison de couture italienne. "Pour la Maison Valentino ce rose représente l’amour de la communauté et de l’énergie. Des valeurs fortes. C’est un immense plaisir pour moi d’avoir porté cette sublime tenue. Merci de me l’avoir confiée", a-t-elle écrit en légende.

Les plus fins observateurs auront peut-être remarqué que Jenifer n’est pas la première à oser ce total look rose. Ariana Grande avait en effet opté pour la même tenue en avril dernier lors du lancement de sa collection de cosmétiques.