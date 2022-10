Kanye West: qui est Juliana Nalu, sa nouvelle petite amie de 24 ans ?

Sur tous les fronts. T-shirt controversé "White Lives Matter", propos jugés antisémites, tacle envers Joe Biden... Kanye West enfile les polémiques comme des perles ces derniers temps. Et l'ex de Kim Kardashian n'a pas chômé côté coeur pour autant.

Attaqué de toutes parts, "Ye" s'affiche désormais régulièrement avec une certaine Juliana Nalu. Le couple a notamment été photographié dans des restaurants de Santa Monica et Beverly Hills. Le rappeur aurait croisé la route de ce mannequin de 24 ans lors de la Fashion Week de Paris. Le 10 octobre, la Brésilienne avait d'ailleurs publié un cliché d'elle avec les lunettes de soleil YZY SHDZ sur le nez, une paire conçue par Kanye West himself. Nalu a tapé dans l'oeil de la "fashionsphère" dès ses 6 ans et est devenue égérie L'Oréal dans son pays à 18 ans. Elle foule aujourd'hui les podiums du monde entier et cumule près de 700.000 abonnés sur Instagram.