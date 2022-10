Letizia d'Espagne: sa nièce de 21 ans fait sensation à Madrid

Elle s'impose un peu plus dans le paysage du gotha européen. Que ce soit pour son mètre quatre-vingt ou son sang bleu, Victoria de Marichalar ne laisse pas indifférent en Espagne où elle multiplie les sorties de rang depuis quelques mois.

"Couleur de l'espoir"

À 21 ans, la petite-fille de Juan Carlos et nièce du roi Felipe VI, a capté les flashes des photographes lors du Bal du cancer organisé par le magazine ELLE à Madrid. La jeune femme, mannequin et influenceuse à ses heures, avait opté pour une robe placée sous le signe de l'Octobre rose. La pièce délicate était signée Fernando Claro, créateur de la capitale. Celle qui cumule désormais près de 220.000 abonnés sur Instagram n'a pas résisté à l'envie de partager quelques clichés de cet événement caritatif sur son compte personnel. "Le rose est plus qu'une couleur à la mode, c'est la couleur de l'espoir" , y a-t-elle écrit.