Tom Felton, alias Draco Malfoy, révèle avoir été alcoolique: "Boire devient une habitude"

À 35 ans, Tom Felton n'a plus rien à voir avec Draco Malfoy, qu'il incarnait dans la saga Harry Potter. Il ne possède plus de baguette magique, mais via ses Mémoires, Beyond the Wand : The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard, il entend toujours jouer un rôle dans la vie des fans de la série. En leur expliquant par quoi il est passé une fois que le huitième film a été achevé.

Il avait une vingtaine d'années, était célèbre, et a perdu les pédales. "Boire devient une habitude dans le meilleur des cas, écrit-il. Quand vous buvez pour échapper à une situation, c'est encore plus vrai. L'habitude s'est répandue hors du bar et, de temps en temps, sur le plateau. J'en suis arrivé au point où je ne pensais rien du fait de boire un verre pendant que je travaillais. J'arrivais sans être préparé, je n'étais pas le professionnel que je voulais être. L'alcool, cependant, n'était pas le problème. C'était le symptôme."

Ses amis ont tenté de le faire changer. Sans succès. Finalement, c'est son avocat qui lui a fait prendre conscience du problème : "Il m'a dit : 'Je ne te connais pas bien. C'est la 17e fois que j'interviens comme ça dans ma carrière. Onze des personnes sont mortes. Ne sois pas la 12e.'" Il a alors compris qu'il n'était pas le seul à souffrir de la sorte. Et si on a pu l'aider à s'en sortir, il pourrait peut-être en faire de même pour d'autres. Voilà pourquoi il a écrit ses Mémoires.