Meghan Markle: un intime de l'ancienne actrice s'en prend à un membre de la famille royale

Deux poids, deux mesures ? La nouvelle n'avait pas laissé indifférent outre-Manche : un membre de la famille royale britannique va participer à une télé-réalité avec un juteux cachet à la clé. Une première.

Un profiteur chez les Windsor ?

L'homme en question est l'époux de Zara Philips, la fille de la princesse Anne. Mike Tindall, 44 ans, va en effet participer à la version locale de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là". De quoi faire pester le cercle rapproché de Meghan Markle. Et c'est Omid Scobie, journaliste et auteur de la biographie consensuelle Finding Freedom qui s'est improvisé porte-parole. "Tirer profit du statut royal provoque généralement l'ire des royalistes et des médias, dont beaucoup ont passé les deux dernières années à se plaindre des diverses frasques commerciales d'un certain couple royal qui réside en Californie", a-t-il écrit dans un édito pour Yahoo.

"Je trouve donc étrange que ces récentes nouvelles sur les diverses rentrées d'argent des Tindall passent comme une lettre à la poste chez les plus zélés des chroniqueurs", a-t-il ajouté ajouté. Le cachet pour ce genre de programme peut aller jusqu'à 500.000 livres sterling, soit plus de 570.000 euros.